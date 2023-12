Le eccellenze piemontesi per gli auguri della Commissione Agricoltura

Si è svolto lunedì 18 dicembre l’evento per lo scambio degli auguri della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati. Un momento di incontro al quale hanno preso parte tutte le regioni italiane, rappresentate per l’occasione da alcuni produttori, che hanno portato nella serata romana i profumi e i sapori di eccellenze che corrono lungo l’intero stivale.

E tra le meraviglie di questa nostra nazione, il Piemonte, terra di storia e di cultura dell’alta gastronomia gourmet, patria di prodotti di eccellenza conosciuti in tutto il mondo, non poteva certamente mancare, rappresentato dalle tante realtà del territorio e dai suoi prodotti tipici, tra cui le DOP Latterie Inalpi.

All’evento erano presenti il Ministro dell’Agricoltura – Francesco Lollobrigida – il Sottosegretario all’Agricoltura - Patrizio La Pietra – il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera - Mirco Carloni e l’onorevole Monica Ciaburro – membro della XIII Commissione Agricoltura, cuneese di nascita e da sempre attenta a tutte le realtà di pregio di qualsiasi settore che quotidianamente operano nella Regione.

In rappresentanza dell’organizzazione di Moretta era presente all’evento Federica Barbero Invernizzi che ha sottolineato come: “Momenti come questi sono fondamentali per mettere in risalto una produzione italiana che non ha concorrenti al mondo e che, a partire dal territorio nazionale, può e deve sempre più essere conosciuta e riconosciuta”.

Tra le referenze presentate nella degustazione sono state dunque offerte le DOP piemontesi Latterie Inalpi, prodotte nello stabilimento di Peveragno (Bra Duro d’Alpeggio, Raschera, Toma Piemontese). Tutti prodotti uniti da un comun denominatore rappresentato dalla filiera corta e controllata Inalpi, garanzia non solo di alta qualità della materia prima ma anche di trasparenza ed equità, grazie ad un protocollo sottoscritto da ogni conferitore.