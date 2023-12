Perde la testa dopo una discussione e inizia a prendere tutti a botte: arrestata dai carabinieri di Moncalieri

Dopo gli episodi di violenza sulle donne che avevano caratterizzato lo scorso fine settimana a Moncalieri, è stata invece una madre a balzare alla cronaca per aver preso a botte i suoi familiari, al culmine di una lite per futili motivi degenerata in rossa.

Perde la testa e inizia a picchiare tutti

La donna ad un certo punto ha perso la testa, aggredendo prima il marito, poi il figlio ed anche la nuora, che non sembrava volersi dare pace, incurante anche della presenza dei nipotini spaventati nell'assistere a questa scena.

Arrestata per maltrattamenti in famiglia

Ad un certo punto il marito si è visto costretto a chiamare i carabinieri, visto che non riusciva a far ragionare la meglio. I militari dell'Arma, arrivati nell'appartamento, hanno prima tentato di far calmare i bollenti spiriti della donna, che alla fine è stata portata via in manette, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Una conclusione amara, a pochi giorni dal Natale.