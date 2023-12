Nichelino, il trenino dei bambini si inceppa e scatena rabbia e proteste

"Mi dispiace davvero molto, chiedo scusa per i disagi che le famiglie hanno subito e me ne assumo tutta la responsabilità", ha detto l'assessore, sinceramente dispiaciuto per quanto successo. Una brutta figura di cui si sarebbe fatto volentieri a meno.

"Purtroppo non sempre tutto va per il verso giusto, nonostante l’impegno e la voglia di far funzionare le cose, offrendo servizi e momenti di svago che possano dare un contributo per allietare queste giornate di festa. Dagli errori peró si impara e prometto che l’anno prossimo, cosi come avevo anticipato, non soltanto il Polar Express sarà organizzato in maniera impeccabile, ma ci saranno ulteriori sorprese a cui stiamo già lavorando", ha concluso Verzola.