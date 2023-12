A Torino arriva il croissant giusto per le feste: è l'Alberello di Natale del Caffè San Carlo

Dopo quelli a forma di cubo, piramide e cilindro, a Torino è arrivato un nuovo croissant speciale, questa volta a tema natalizio. A proporlo è il rinato Caffè San Carlo, che in occasione delle festività sta sfornando un particolare “Alberello di Natale”.

Un dolce speciale

A creare il nuovo croissant è stata la pastry chef dello storico caffè di piazza San Carlo 156, inaugurato lo scorso anno sotto la gestione dei fratelli Costardi dopo un lungo periodo di chiusura, Andrea Celeste Allione: si tratta, nella descrizione fornita dalla sua ideatrice, di uno “sfogliato francese ripieno di crema di zabaione e crunchy pearls al caramello salato”. Per renderlo ancora più natalizio, non potevano mancare elementi decorativi con i classici colori rosso e verde.



I precedenti

Anche per il “San Carlo”, in ogni caso, la produzione di dolci particolari non è un novità: negli scorsi mesi, infatti, il caffè aveva proposto un croissant a forma di occhio ribattezzato “La Carla”.