Gli auguri di Natale del Prefetto Cafagna diventano occasione di solidarietà per l'Ugi

Come ha spiegato il Prefetto, la serata di auguri è stata quest’anno dedicata all’UGI, l’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV. Nata nel 1980 a Torino presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita per volere di un gruppo di genitori di bambini affetti da tumore che desideravano offrire ad altri genitori un sostegno nel percorso di cura e ai bambini attività di gioco e didattiche, UGI promuove ogni possibile iniziativa volta a migliorare l’assistenza medica e sociale dei bambini e degli adolescenti affetti da tumore, sostenendo le loro famiglie e stimolando, potenziandole, la ricerca scientifica e la cura in tale campo.

Il Prof. Enrico Pira, presidente della storica associazione di volontariato, esprimendo la sua gratitudine al Prefetto per la generosa iniziativa, ha ricordato che, nello svolgimento della propria Missione, UGI, quasi 20 anni orsono, con fondi raccolti da generosi sostenitori, ha ristrutturato l’ex capolinea della monorotaia realizzata nel 1961 per i festeggiamenti del centenario dell’Unità d’Italia, ormai in stato di totale abbandono e ne ha fatto un modello di struttura d’accoglienza per bambini e famiglie a cui vengono erogati servizi di assistenza gratuiti.