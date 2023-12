Ormai molte persone prendono in considerazione la possibilità di acquistare un box doccia angolare perché sanno benissimo che lo stesso può avere tanti vantaggi, per esempio, se abbiamo desiderio e necessità di ottimizzare gli spazi nel nostro bagno, spazio che vogliamo sfruttare fino all'ultimo centimetro per poter ottimizzare e un box doccia con questa forma può fare la differenza da questo punto di vista.

Poi è chiaro che, come qualsiasi altra cosa, ci sono dei pro e ci sono dei contro e quindi una persona e soprattutto una famiglia dovrà fare delle analisi e soprattutto dovrà rivolgersi a degli esperti per delle consulenze, e parliamo delle consulenze pre-intervento e preinstallazione che possono servire per vari motivi.

Infatti, possono servire da una parte perché, comunque, una persona può non avere la certezza di voler fare installare un box doccia angolare, perché comunque ha altre alternative in mente e vuole un parere dagli esperti.

Esperti che potrebbero andare anche a fare un sopralluogo che poi è sempre il modo migliore per fare delle analisi precise e specifiche, così che possono controllare nel dettaglio il bagno e capire se ci sono le condizioni ideali per l'installazione di quel box doccia angolare.

Ma poi dopo che avranno scelto questa possibilità, chiaramente dei professionisti dovranno orientarli anche rispetto alla scelta dei tanti modelli presenti.

Intendiamo dire che comunque già di per sé un box doccia è vantaggioso per un appartamento con un bagno piccolo o qualsiasi altro locale, però comunque in generale gli stessi aggiungono un tocco di stile e modernità al bagno e quindi poi si tratterà di scegliere il design, che comunque sempre in realtà è un design abbastanza elegante.

Quindi si tratterà di scegliere tra vari stili e finiture e bisogna scegliere quella che è meglio si adatta all’arredamento di quel bagno specifico.

Un altro vantaggio molto interessante è la possibilità di un doppio accesso di questo box doccia angolare e questo significa accesso dai due lati e quindi se condividiamo il bagno con un'altra persona e vogliamo un accesso facile e veloce può essere una soluzione molto interessante, oltre al fatto che potranno essere installate porte a battente o scorrevoli dipendendo dalle nostre preferenze.

Ci sono alcuni contro anche per quanto riguarda l'acquisto di un box doccia angolare

Per quanto riguarda i contro dell'installazione di un box doccia angolare intanto ci sono dei limiti alla stessa perché dipende anche dallo spazio disponibile e dalle caratteristiche strutturali per capire se può essere adeguato oppure no.

Altrimenti il rischio è di dover intervenire con una ristrutturazione per apportare delle modifiche o adattamenti e poi il gioco non varrebbe la candela.

Così come un altro problema abbastanza fastidioso riguarda la difficoltà di pulizia perché gli angoli possono accumulare calcare e sporco e da quel punto di vista serve una pulizia più accurata e regolare, che poi significa spesso utilizzare dei prodotti specifici per evitare la formazione di questi depositi e sono tutte cose che ci spiegheranno i professionisti che lo venderanno.