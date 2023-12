Sponge V2 potrebbe essere la nuova meme coin di successo con l’innovativo meccanismo Stake to Bridge?

La divertente meme coin Sponge (SPONGE) ha suscitato notevole interesse a maggio quando è stata lanciata, e ora torna protagonista con il lancio di Sponge V2, la successiva evoluzione del token che promette ancora più potenziale di guadagno.

Grazie al suo innovativo sistema Stake-to-Bridge, che lo collega all'ecosistema originale di SPONGE, Sponge V2 (SPONGEV2) offre a nuovi e vecchi investitori l'opportunità di capitalizzare proprio sul rinnovato interesse per le meme coin.

L'ascesa di SPONGE

Prima di approfondire i dettagli di SPONGEV2, diamo un'occhiata veloce al percorso di SPONGE finora.

Il token originale ha vissuto un 2023 all’insegna del successo, diventando di fatto una delle meme coin più discusse dell'anno.

Dopo un lancio su Uniswap che è stato piuttosto defilato e “silenzioso”, SPONGE ha registrato un enorme aumento del prezzo del 340% in una settimana, mentre l'entusiasmo intorno al token a tema SpongeBob SquarePants cresceva esponenzialmente.

La sua capitalizzazione di mercato ha raggiunto oltre $100 milioni al suo apice, con volumi di scambio giornalieri su importanti piattaforme come Gate.io e OKX, dove è stata quotata entro poche settimane dal lancio su Uniswap.

Comunque, come molte altre meme coin, SPONGE ha subito un brusco calo dopo l'entusiasmo iniziale.

La buona notizia per gli investitori è che l'ecosistema di SPONGE ha dimostrato una notevole resilienza, con i dati di Etherscan.io che mostrano ancora oltre 11.600 detentori.

Inoltre, SPONGE continua a godere di un forte supporto dalla community, come dimostrato dal suo account Twitter ufficiale, che conta oltre 23.000 follower.

Il recente lancio del protocollo di SPONGE è stato un momento cruciale perché ha generato nuovo interesse per il token e fatto rimbalzare il suo prezzo di oltre il 500% a novembre.

Sponge V2: utilità e integrazione con l'ecosistema originale

Gli sviluppatori ora stanno facendo il passo successivo nell'evoluzione del token con il lancio di SPONGEV2.

Questa versione potenziata si basa sul successo del token originale Sponge, mirando ad assorbire e migliorare l’ecosistema precedente.

SPONGEV2 promette numerosi vantaggi ai detentori attraverso un innovativo setup "Stake-to-Bridge" che collega il token all'ecosistema V1.

Per ottenere i token di Sponge V2, gli investitori devono acquistarli tramite un apposito widget sul sito Sponge.vip, con i token automaticamente messi in staking nel pool V2.

In alternativa, chi già possiede può mettere in staking i token SPONGE e prelevarli dal pool di staking V1 per reinvestirli nel nuovo pool.

Più vengono messi in staking token SPONGE, maggiore sarà la quantità di token SPONGEV2 che verranno guadagnati.

È importante sottolineare che SPONGEV2 prevede un periodo per mettere in staking che è fisso a quattro anni, durante i quali gli investitori possono accumulare token con un generoso APY del 40%.

Al termine di questo periodo, sarà possibile richiedere i token SPONGEV2 attraverso il sito web ufficiale di SPONGE.

In definitiva, questo innovativo meccanismo crea una relazione vantaggiosa tra i vecchi e i nuovi token SPONGE, premiando gli investitori più fedeli e indirizzando liquidità e slancio verso SPONGEV2.

Ecco perché SPONGEV2 può innescare un rally

Dopo essersi fatto conoscere all'inizio dell'anno, l'ecosistema SPONGE si appresta a vivere un nuovo boom con il lancio di SPONGEV2.

Gli straordinari guadagni a quattro cifre registrati di recente da meme coin di successo come Memecoin (MEME) e Bonk (BONK) dimostrano il continuo interesse della community per questi asset.

Sponge V2 sembra ben posizionato per trarre vantaggio da questo interesse, sfruttando al contempo la reputazione positiva dell'ecosistema del token originale.

In più gli sviluppatori hanno presentato diversi piani per un gioco play-to-earn che consentirebbero agli investitori di guadagnare ulteriori token SPONGEV2 in modo divertente.

Date la sua riconoscibilità precedente e le quotazioni sulle borse, all'interno della comunità di Telegram del progetto c'è una crescente convinzione che SPONGEV2 possa superare il suo predecessore e portare a guadagni più consistenti per i nuovi investitori perché i premi per mettere in staking e le funzionalità P2E pianificate potrebbero rivelarsi particolarmente redditizi.

Ciò rende SPONGEV2 un token da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

