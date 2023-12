Parla torinese la Mary Poppins in digitale: Kintana sbarca al Ces di Las Vegas con "Morestech"

Avete presente una Mary Poppins in digitale? Ecco. Più o meno è questa " Morestech ", la nuova proposta che la torinese Kintana (Gruppo Pea) porterà all'inizio del nuovo anno a Los Angeles , partecipando all'edizione 2024 del Ces , Consumer Electronics Show. Tra i più attesi appuntamenti dell’anno, per le aziende che operano nel settore dell’elettronica di consumo, il Ces si svolge dal 9 al 12 gennaio 2024 e quella torinese sarà una delle aziende porta-bandiera per l'Italia, supportata dall'Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. E sarà ospitata presso il padiglione Italia.

Una Tata digitale che dà compiti e, nel caso, premia

Come una vera "tata" digitale, il prodotto punta a rivoluzionare l'assistenza e l'apprendimento per i bambini e offre ai genitori strumenti avanzati di supervisione. Sviluppata con un’interfaccia intuitiva e colorata, Morestech permette di creare fino a 2 profili genitore e 9 profili bambino, integrando le funzioni di calendario, creazione di storie, lettura delle favole, collegamento da remoto alla stanza del bambino per comunicare o controllare lo stato di salute tramite i sensori, un diario e così via. Attraverso dinamiche di premialità Morestech permette al bambino di guadagnare “crediti” al completamento di ogni missione giornaliera (ad esempio quando si lava i denti, rimette in ordine, si veste da solo), rilevando in modo intelligente alcune di queste attività attraverso speciali sensori.