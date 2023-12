Non solo Ferragni, Balocco arriva in Barriera e regala un panettone alle famiglie delle case popolari

Il Natale arriva anche in Barriera di Milano con il "panettone solidale", l'iniziativa sostenuta dalla parrocchia Resurrezione in via Monte Rosa e realizzata da Federcasa Piemonte in collaborazione con il gruppo Rotary e Rotaract. Chiara Ferragni L'obiettivo è la solidarietà tramite la consegna di panettoni alle famiglie residenti nelle case popolari. Ironia della sorte il panettone regalato è firmato "Balocco", sotto i riflettori in questi giorni per il caso Chiara Ferragni. Un modo per fare comunità

"E' solo un panettone, ma è anche un modo per fare comunità"–ha spiegato Matteo Cammisuli del Rotary Torino. "Con questa iniziativa - ha aggiunto - promuoviamo un sentimento che esiste ma che dovrebbe essere più forte per tutti"

"Questa iniziativa, come l'anno scorso, è stata realizzata in collaborazione con Rotary"–spiega il presidente di Federcasa Fabio Tassone. "Ci sembrava giusto - ha sottolineato - anche quest'anno dare un dolce regalo a tutti i nostri inquilini facendo gli auguri di buone feste". "Si riaccende il calore tra le persone"

Per la donazione del panettone solidale arriva anche il sostegno della Circoscrizione 6 e della Regione Piemonte. "Questi gesti nei nostri territori sono molto importanti: andando in giro si sentono i cittadini abbandonati dalle istituzioni, invece con questi eventi si riaccende il calore tra le persone" ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto. "Soprattutto -ha chiarito- in questi momenti in cui c'è chi dice dice di far beneficenza ma che concretamente non la fa"