Pantanella (Alsil Onlus): “Sempre in prima linea nella tutela dei minori da ogni violenza”

Si è tenuta all’interno della Reggia di Venaria la presentazione ufficiale dell’Edizione 2023 del Calendario “Profumo di vita” (iniziativa solidale che prosegue con successo dal 2017) frutto di un progetto per la sensibilizzazione sul fenomeno della violenza assistita dai minori, ovvero quella commessa in loro presenza, in collaborazione con la fotografa torinese Elena Givone.

L’evento è stato promosso e realizzato dall’Associazione Legal@arte, costituita da un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato insieme ad A.l.s.i.l. Onlus, Associazione per la Legalità e la Sicurezza sul Lavoro.

Così Luca Pantanella, Presidente e anima motrice di Alsil: “La distribuzione del calendario, che mira a fare informazione e prevenzione su un tema di grane attualità, verrà effettuata presso una serie di farmacie del capoluogo torinese, e sarà possibile averne copia offrendo in cambio una confezione di latte in polvere destinata alla Caritas della Diocesi di Torino che provvederà a farle recapitare alle famiglie più bisognose del territorio. Ringrazio sentitamente Legal@arte per averci coinvolto in questa entusiasmante avventura che coniuga beneficenza e bellezza, e insieme con lei anche tutti i 12 grandi fotografi di fama internazionale che hanno prestato gratuitamente il proprio genio creativo per la realizzazione di questo affascinante set d’immagini tese a fornire un contributo concreto alla creazione di una coscienza comune sempre più radicata nella costruzione di un nuovo modello preventivo in grado di tutelare i più piccoli dagli abusi dei grandi compiute con loro presenti”, chiosa il professionista, altresì Segretario Generale Provinciale della sigla sindacale FSP Polizia di Stato nonché Presidente dell’Osservatorio Economico FMPI (Federazione Medie e Piccole Imprese)che comprende 6000 marchi nazionali, di cui 500 aziende solo in Piemonte.