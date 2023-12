Vento oltre i 200 chilometri all'ora: l'agricoltura torinese fa la conta dei danni. "Ma stanotte è nato anche un vitellino" [FOTO]

Anemometri scatenati a oltre 200 chilometri all'ora, vento a folate e danni. Molti danni, anche alle aziende che lavorano nei campi. Imprese che hanno fatto i conti con quanto successo nel giro di alcune -lunghissime - ore alle strutture, ma anche alle coltivazioni e ai ricoveri per animali. Già dalle prime luci di questa mattina, una sigla di riferimento come Coldiretti lamentava danni per almeno un milione. Ma il conto è destinato a salire.

Tra Rivarolo e Lombardore: "Non ricordiamo eventi simili"

"Nella nostra azienda qualche copertura è saltata", racconta Silvia Marchetto, dell'azienda che porta il suo stesso cognome, Marchetto e che si trova nella zona tra Lombardore e Rivarolo. "Parliamo di tegole e alcuni danni minori, ma anche di una tettoia che è stata scoperchiata. Ora faremo la segnalazione all'assicurazione e vedremo cosa si potrà fare".



Quel che è certo, è che raramente si era assistito a fenomeni simili in zona. "E' stato un evento straordinario - dice Marchetto -: non ricordo un episodio con vento così forte in vita mia e mi ha stupito che abbia colpito un'area molto vasta, dal Vercellese a Ciriè, fino al Canavese".

Il lieto evento di un vitellino

In mezzo ai danni, però, anche lo spiraglio di luce. "C'è anche chi se l'è vista peggio di noi. E per fortuna non c'è stato nessun danno agli animali: anzi questa notte abbiamo avuto un parto e non c'è stato nessun problema. Un vitellino maschio".

Scoperchiata la stalla dei cavalli, tegole e negozio chiuso

Un racconto simile a quello che arriva a pochi chilometri di distanza. Come nell'azienda agricola "Cibrario Claudio", ad Avigliana. "Qui tira il vento, di solito - racconta Paolo Cibrario - siamo al fondo della val di Susa e possiamo dire di essere abituati alle folate. Ma così non avevamo mai visto nulla. Sono cadure alcune tegole, ma forse in questo caso hanno fatto anche meno danni di quanto sarebbe stato possibile, perché la direzione del vento non era proprio diretta sul tetto. Ma altri danni li abbiamo registrati a strutture come la stalla, dove sono saltate alcune protezioni e c'è il rishco che qualche animale possa prendere freddo, anche se oggi la temperatura è decisamente alta e fuori norma".



Ma non solo: "Il vento ha scaraventato via la capanna di un cavallo e tanti piccoli danni che stiamo cercando di riparare. Abbiamo tenuto chiuso il negozio, per la siruezza dei clienti. Anche mio nonno dice che non ha mai visto nulla di simile".