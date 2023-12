Nichelino in lutto per la morte di Giovanni Moia, storico fondatore del circolo Primo Maggio

Sarà un Natale più triste per Nichelino e per i tantissimi che lo avevano conosciuto e apprezzato. A 90 anni è scomparso Giovanni Moia, lo storico socio fondatore del circolo Primo Maggio, da sempre sostenitore e portatore dei valori della sinistra che si schiera dalla parte degli ultimi e in difesa dei diritti.

Il ricordo commosso dell'assessore Azzolina

"Con Giovanni va via una colonna portante della sinistra di Nichelino, un uomo che attraverso le sue lotte, ideali e valori ha contribuito a portare avanti una stagione di avanzamento dei diritti per tutte e per tutti. Un uomo che incarnava con il suo esempio di vita e di lotta una società più giusta, una società in cui il “noi” prevaleva ancora sull’”io” - ha detto l'assessore Alessandro Azzolina nel suo commosso ricordo - da ieri ci siamo risvegliati tutti più poveri e soli ma consapevoli del grande insegnamento ricevuto da persone come Giovanni e della responsabilità di portarne avanti la memoria e, per quanto ci è possibile, l’esempio".