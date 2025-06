Nuova raccolta differenziata, il Covar 14 promuove Nichelino

Dopo le tante difficoltà incontrate nelle prime settimane, che avevano costretto anche il sindaco Giampiero Tolardo a intervenire sulla sua pagina Facebook per spiegare l'importanza di un corretto conferimento, finalmente a Nichelino si registrano i primi risultati positivi sul fronte della nuova raccolta rifiuti.

Arriva la promozione da parte del Covar

Dopo l'addio alla campane per lo smaltimento di plastica, vetro e metalli, si sono registrati a lungo problemi e abbandoni indiscriminati, tanto da costringere il Covar 14 (il consorzio incaricato del servizio di raccolta, ndr) ad una lunga serie di monitoraggi per verificare l'andamento della differenziata. I risultati delle prime settimane del mese di giugno evidenziano finalmente una inversione di tendenza: "Abbiamo percorso tutte le zone della Città per seguire da vicino l’andamento della raccolta di plastica e metalli e abbiamo potuto osservare un quadro positivo", si legge nella nota diffusa venerdì dal Covar.

"I cittadini hanno saputo affrontare con responsabilità il cambiamento introdotto con il nuovo sistema di raccolta con il sacco giallo, che è ormai entrato a far parte delle buone abitudini quotidiane. Durante i sopralluoghi abbiamo riscontrato in diverse zone attenzione, cura e un forte senso civico", ha proseguito il consorzio nella sua analisi.

"Si può migliorare ancora in alcune zone"

Non tutto è oro, però, ciò che luccica: "In alcune aree c’è ancora diverso margine di miglioramento che richiede maggiore attenzione da parte dei cittadini, ma la direzione è quella giusta: verso una città più pulita, più sostenibile e più consapevole".

Un risultato incoraggiante, tanto più adesso che sono arrivati l'estate e il grande caldo: non conferire nella maniera corretta o continuare ad ammassare in modo indiscriminato può creare problemi non solo all'ambiente, causando cattivi odori e miasmi davvero poco piacevoli.