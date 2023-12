Ruba un registratore di cassa in un negozio: nella fuga svaligia una casa, arrestato

A finire in manette un 27ennev

Ruba un registratore di cassa in un negozio e, mentre fugge, entra in una casa dove commette un altro furto. I Carabinieri, nelle feste natalizie, hanno intensificato le attività di controllo.

Furto in via Lagrange

In questo ambito, i Militari questa mattina hanno arrestato un 27enne. L’uomo si era introdotto all’interno di un'attività commerciale di via Lagrange, dove aveva rubato un registratore di cassa. Il 27enne, nel tentativo di mettersi in fuga, ha forzato la finestra di un’appartamento attiguo: una volta entrato ha rubato un portafoglio appartenente alla proprietaria di casa.

I Carabinieri, lo hanno scovato nascosto su un balcone di un vicino di casa, bloccandolo immediatamente.