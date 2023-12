Capodanno, il Sermig rilancia l'impegno per un 2024 senza la guerra: cenone del digiuno e marcia per la pace

La giornata di domenica 31 dicembre ruoterà intorno a due momenti sul tema “Costruiamo il futuro con la pace”. Nel pomeriggio alle 14, appuntamento in piazza Vittorio Veneto a Torino per “2024 Passi di Pace”, una camminata intergenerazionale per le strade del centro con tappa finale in piazza San Carlo dove si svolgeranno varie attività. L’invito è aperto soprattutto a bambini, ragazzi e giovani con le loro famiglie, ma anche agli adulti. Nel corteo, solo bandiere della pace e un gesto concreto di solidarietà: la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione per le missioni umanitarie promosse dall’Arsenale della Pace.