Sanità, Valle (PD): "Cosa sta succedendo al Gradenigo?"

"Mi sono state segnalate criticità al presidio ospedaliero Gradenigo. Sembrerebbe che siano state licenziate diverse unità di personale, in particolare infermieri, e questo potrebbe essere conseguenza di “tagli” della Regione Piemonte sui rimborsi per le prestazioni. Presenterò un’Interrogazione per capire se tali “voci” corrispondono a realtà". Lo dichiara Daniele Valle, consigliere regionale del PD.

"Se così fosse, ci troveremmo di fronte a una situazione preoccupante. La struttura del Gradenigo serve una parte importante di Torino, e quando venne acquisita dal gruppo Humanitas, la Regione si adoperò affinché venisse mantenuto il pronto soccorso proprio in virtù dell’ampio bacino di utenza. Alcuni recenti fatti di cronaca (ad es. la paziente che pochi giorni fa ha denunciato di essere stata dimessa dopo 11 ore senza un referto) potrebbero far pensare che sussistano difficoltà di gestione del servizio di emergenza-urgenza. È bene fare chiarezza: il Gradenigo è quell’eccellenza che solo poco tempo fa ha ottenuto il prestigioso riconoscimento internazionale da parte della Joint Commission International, oppure è un ospedale che licenzia il personale? E, nel secondo caso, quale è il ruolo della Regione Piemonte?".