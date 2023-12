Asse Pd-M5S per le Regionali? Lo Russo: "Alleanze politiche su contenuti: io mi siedo ai tavoli con chiunque"

“Io mi siedo ai tavoli con chiunque, da sempre, per definizione”. Il sindaco Stefano Lo Russo interviene così sulla possibile alleanza tra Pd e M5S per le prossime Regionali. Il primo incontro tra i dem e i pentastellati, per l’appuntamento elettorale del 2024, si terrà il prossimo 4 gennaio. L’obiettivo ovviamente, alla luce anche del clima politico nazionale con un governo a trazione Fratelli d’Italia, è ambizioso: scalzare il centrodestra di Alberto Cirio.

Per le Comunali no ad alleanze

Se durante la campagna elettorale delle scorse amministrative l’ex sindaca Chiara Appendino aveva più volte provato a sondare il terreno di un’alleanza con il Partito Democratico, Lo Russo e i suoi sodali avevano nettamente escluso una coalizione giallorossa.

E alla vigilia del confronto per le Regionali, il primo cittadino non esprime mai direttamente il suo pensiero. “Guardo con il dovuto rispetto – ha osservato il sindaco – alla dinamica e dialettica dei partiti: attendo di poter dare il mio contributo, nel momento in cui i partiti avranno definito nella giusta autonomia la composizione della coalizione”.

Alleanze politiche su base contenuti e programmi

“Io credo – ha poi chiarito – che le alleanze politiche si facciano sulla base di contenuti e programmi, non su astratti ragionamenti ideologici e culturali”. “Impostata in questi termini – ha aggiunto Lo Russo - la forza politica propone i contenuti: su questi temi – come infrastrutture, sanità e ambiente - è corretto che il Pd esplori tutte le possibili convergenze. Si arriverà ad una piattaforma di contenuto politico che si presenterà ai piemontesi”.

Confronto con Appendino?

E sulla possibilità di un faccia a faccia sul tema con l’ex sindaca, nonché grande antagonista in Sala Rossa, Chiara Appendino, Lo Russo sceglie sempre la via della non belligeranza. “Gli incontri – ha replicato il primo cittadino - sono sempre possibili: al momento non è calendarizzato, ma il sindaco incontra chiunque”.