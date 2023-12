Fibs: svelati il logo e le sedi di gara del Torneo delle Regioni 2024 in Piemonte

Si svolgerà in Piemonte dal 6 al 9 Giugno 2024 la XXI edizione del Torneo delle Regioni, il cui logo, ideato da Andrea Villani, è finalmente stato svelato.

Torino sarà il centro nevralgico dell’evento con 2 campi gara presso lo Stadio Comunale di Via Passo Buole, e altri 6 saranno i Comuni coinvolti: Avigliana (con 2 campi), Castellamonte, Fossano, La Loggia, Pinerolo e Settimo Torinese. Prevista la partecipazione di 50 formazioni. Il Piemonte torna quindi nuovamente protagonista, dopo aver ospitato la XIV edizione del Torneo delle Regioni nel 2015, che aveva viste coinvolte 38 squadre provenienti da 13 Regioni d’Italia, e l’European Baseball Championship nel 2021.

Il Consigliere Federale Marco Mannucci precisa: “L’edizione del 2024, avrà una serie di novità che siamo certi porteranno nuova vitalità al Torneo, maggiore visibilità allo sport e al territorio e partecipazione delle famiglie dei giovani atleti: la proposta sarà orientata, oltre che al prodotto agonistico in sé, ad interpretare l’Evento come interessante occasione di turismo sportivo. Il Torneo delle Regioni rappresenta per la Fibs un evento di importanza fondamentale essendo il primo tassello di selezione del talento giovanile e un’occasione di incontro e condivisone di sport, valori e amicizia per i giovani e le loro famiglie”.

Il Presidente del Comitato Regionale Piemonte, Sabrina Olivero, osserva che “La Regione Piemonte ha accolto in passato manifestazioni di grande spessore sportivo, la cui stratificazione ha consentito di avere oggi degli impianti sportivi accoglienti e funzionali. Sono certa che le nostre Società coinvolte sapranno rinnovare l’impegno già profuso in passato per accogliere al meglio tutti i partecipanti.”

La XXI edizione si svolgerà con il patrocinio di: Regione Piemonte, Comune di Torino, Comune di Avigliana, Comune di Castellamonte, Comune di Fossano, Comune di La Loggia, Comune di Pinerolo e Comune di Settimo Torinese. L’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, interviene salutando il varo di questa nuova manifestazione sportiva: “Anche in questa occasione il sostegno della Regione non mancherà di affiancare l’intrapresa della Federazione, e siamo certi che questa sarà un’ulteriore occasione per mettere in luce la capacità dei dirigenti locali nell’organizzare una manifestazione di così alto profilo”.