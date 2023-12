Il risveglio di Borgo Rossini tra bottiglie di vetro rotte e spritz abbandonati a metà

Una domenica di ordinario risveglio per Borgo Rossini: anche questa mattina, infatti, il quartiere deve far fronte ai rifiuti abbandonati in strada, residuo dell'ennesima notte di movida.

Una situazione al limite

La situazione, decisamente al limite, è particolarmente evidente nella piazzetta all'incrocio tra lungo Dora Firenze e via Reggio, dove decine di giovani affollano i dehors e fanno le ore piccole consumando in strada le bevande acquistate nei numerosi locali presenti in zona.

Bottiglie di vetro e bicchieri di plastica

Così, ancora una volta e in attesa dei botti di Capodanno, i residenti si sono ritrovati su un tappeto di bottiglie di birra in vetro (alcune delle quali rotte) e bicchieri di plastica con spritz abbandonati a metà.