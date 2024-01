Torino festeggia l'inizio del 2024 con la musica classica in piazza Castello: cioccolata gratis per gli spettatori

Torino saluta il 1° gennaio all'insegna della grande musica con uno spettacolo, nel solco della tradizione europea dei grandi concerti di Capodanno, che uscirà dai grandi teatri per proporsi gratuitamente in piazza a tutta la città. Alle 16.30 sul palco di piazza Castello salirà l' Orchestra Filarmonica di Torino con un programma che spazia dal Flauto Magico di Mozart all'Aida di Giuseppe Verdi.

Omaggio all'Egizio

Un appuntamento omaggio al Museo Egizio, che nel 2024 festeggia il bicentenario. Sul palco si alterneranno voci di spicco del panorama nazionale e internazionale: Daniela Cappiello, Marta Torbidoni, Franco Vassallo, Angelo Villari. Di assoluto rilievo anche la collaborazione con il collettivo di ballerini spagnoli Kor'sia, che ha ideato e realizzato le coreografie che accompagneranno in video i momenti più intensi del programma musicale.

Cioccolata gratis

In occasione del concerto verranno distribuiti 7mila tagliandi agli spettatori, che daranno diritto ad una cioccolata calda gratis da asporto. Il tagliando sarà spendibile dal 1° al 7 gennaio, in 47 bar e caffetterie di Torino. Anche il concerto in piazza Castello sarà gratuito: la capienza prevista è di circa 8mila persone.