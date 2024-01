Il 6 gennaio ritorna la Festa dei Popoli: "Celebrare la fratellanza e la diversità culturale"

È in programma venerdì 6 gennaio, presso il complesso del Santo Volto a Torino (in via Val della Torre 11), la tradizionale Festa dei Popoli organizzata dalla Pastorale Migranti in collaborazione con altri Uffici pastorali e le Cappellanie etniche.

La Festa dei Popoli è un'occasione per celebrare la diversità culturale e la fratellanza tra i popoli. Come ogni anno, la Chiesa ricorda che la Buona Notizia è rivolta a tutti, senza distinzione di nazionalità, lingua, tradizioni, cultura e colore della pelle. L'evento è anche un'opportunità per conoscere nuove culture, gustare sapori esotici e divertirsi con amici e familiari.

Tutti sono invitati a partecipare alla Festa dei Popoli 2024 e a unirsi nella celebrazione della diversità culturale e della fratellanza tra i popoli.

La Festa dei Popoli ha preso avvio negli anni Novanta in diverse Diocesi italiane, con l’obiettivo di offrire uno spazio di condivisione e incontro tra la cittadinanza e gli immigrati. Da allora è divenuta un appuntamento fisso nel calendario delle Diocesi come pure per molti gruppi, associazioni e per la città intera.

La giornata inizierà con l'Eucarestia alle 11, presieduta dall'Arcivescovo di Torino e vescovo di Susa mons. Roberto Repole, con la presenza di tutte le comunità etniche cattoliche della diocesi. Dopo la Messa, i partecipanti si uniranno per un pranzo condiviso nel foyer dell'auditorium.

Tutti i partecipanti sono invitati a portare un piatto tipico della propria tradizione di origine. A partire dalle 14.30, il palco si aprirà alle proposte culturali portate dalle comunità e dalle associazioni, con danze, musiche e canti dal mondo.

Per i bambini, ci sarà uno spazio di gioco e divertimento, grazie all'aiuto di scout e animatori. La giornata si concluderà intorno alle 17.30. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la segreteria all'indirizzo email segreteria@upmtorino.it