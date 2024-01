Tentato furto in corso Vittorio Emanuele II, 26enne gambiano arrestato dalla Polizia

Personale del Commissariato Centro ha arrestato un ventiseienne cittadino gambiano gravemente indiziato di tentato furto con strappo in concorso con altra persona rimasta ignota.

Alcuni giorni fa, intorno alle sei del mattino, transitando in corso Vittorio Emanuele II, all’incrocio con via Rattazzi, gli agenti notano una persona che ne insegue un’altra. Gli agenti le fermano e apprendono dall’inseguitore, un minore, di essere stato vittima del furto del portafoglio. Nello specifico, il giovane che si stava avvicinando alla stazione di Porta Nuova per prendere un treno, stava preparando il denaro per acquistare il biglietto.

In quel momento veniva avvicinato da due persone che gli strappavano di mano l’accessorio contenente banconote per un valore di 100 euro. Inseguiti dalla vittima, i due si davano alla fuga. Lungo il tragitto si disfacevano del portafoglio gettandolo per terra dopo aver prelevato il denaro contenuto. In via Saluzzo, i presunti autori del gesto dividevano le loro strade. A quel punto, la vittima continuava a inseguire uno dei due fino all’arrivo dei poliziotti.

Successivamente, nel corso della perquisizione, gli agenti ritrovano il denaro rubato, cinque banconote da venti euro occultate sulla persona, poi restituite all’avente diritto.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.