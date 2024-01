Poker e forza mentale: strategie per mantenere calma e concentrazione al tavolo di gioco

Sapevi che il poker può essere un ottimo metodo per allenare la propria consapevolezza, sia intellettuale che emotiva?

Difficile da mantenere e padroneggiare, la capacità di mantenere il controllo è infatti alla base del successo in qualunque ambito. Dal lavoro, allo sport, ciò che ci fa eccellere in qualsiasi attività è lo spirito con cui affrontiamo le sfide e la vita.

Concetto di per sé molto semplice a dirsi, ma difficile a farsi. Sì, perché mantenere il controllo e l’autoconsapevolezza può essere davvero un’impresa, specialmente in situazioni in cui ci si trova a lavorare sotto pressione.

Autocontrollo e autoconsapevolezza: come allenarli divertendosi

Imparare a mantenere a lungo la concentrazione dedicandosi ad attività che si trova poco stimolanti o addirittura noiose rende questo buon proposito una missione impossibile. Per questo bisognerebbe allenarsi e dedicarsi nell’intento attraverso attività divertenti, adrenaliniche e dinamiche.

Tra i modi migliori per apprendere l’autocontrollo e mantenere costanti calma e concentrazione vi sono sicuramente i giochi di strategia.

Le attività che prevedono infatti l’elaborazione di una strategia permettono alla persona di procedere per gradi e fasi e insegnano a non essere frettolosi e impulsivi, ma a calibrare e valutare ogni singola decisione.

Uno dei giochi di strategia migliori da sempre è il Poker, che mette il giocatore davanti a un’infinità di combinazioni e possibilità, stimolandolo al tempo stesso ad accettare la sfida di misurare le proprie capacità relazionandosi con gli avversari.

Ad oggi esistono molte piattaforme che offrono la possibilità di approcciarsi al Poker. Il sito leader del gioco online, per esempio, ha addirittura un software dedicato a chi è alle prime armi, proponendo pratiche guide online e la possibilità di giocare in free play, per allenarsi senza aver bisogno di usare soldi reali. Inoltre, segue passo passo l’esperienza del giocatore proponendo divertimento e un ambiente stimolante anche a chi è a un livello più avanzato, grazie alle tante varianti presenti e all’accesso ai tornei più gettonati di giochi di poker.

Il gioco del Poker: imparare a padroneggiare l’autocontrollo secondo il metodo "bastone-carota"

Può un semplice mazzo di carte dare lezioni di vita? Certo che sì. Il Poker, infatti, con le sue 52 carte e gli 8 avversari, mostra scenari ricchi di possibilità, tutti diversi tra loro ed ogni partita è in grado di trasmettere una lezione che si può tranquillamente applicare a qualsiasi ambito della propria vita.

Il Poker è concentrazione, calma, ma soprattutto pazienza. È in grado di insegnare bene questo tipo di attitudine attraverso un metodo semplice e antico, quello del “bastone-carota”, per cui è possibile perdere davvero tutto se non si mantiene controllo, resistenza alla pressione e presenza mentale durante tutta la partita. Di contro, il giocatore verrà premiato di grandi ricompense una volta padroneggiata la difficile arte dell’autocontrollo.

Il Poker insegna anche a saper valutare le proprie azioni in base alle decisioni prese dagli avversari. All’inizio, infatti, il giocatore inesperto tende a studiare le proprie scelte sulla base delle carte che possiede, mano dopo mano, lasciando la partita e le carte scorrere tra le proprie dita. Man mano che l’esperienza e le abilità del giocatore aumentano, quest’ultimo non si limiterà a guardare solo le proprie carte facendo valutazioni incomplete, ma osserverà l’attitudine degli avversari, le loro decisioni, e lo stato generale della partita.

In questo modo, sarà in grado di prendere davvero il controllo del gioco e dell’esito della propria giocata, allo stesso modo di quando nella vita bisogna essere artefici del proprio destino.

Mantenere calma, concentrazione e autocontrollo: come fare?

Come per tutti i giochi di strategia, il poker richiede impegno e costanza. È così che si potrà non solo diventare un giocatore abile e ambire a grandi soddisfazioni (e vincite), ma ci si allenerà a sviluppare una forma mentis che tornerà utile in qualsiasi ambito, sia lavorativo che privato.

Come approcciare correttamente e mettersi davvero nelle condizioni di imparare e migliorare?

Condurre uno stile di vita salutare

Può sembrare un cliché, ma in realtà è curando il benessere fisico e mentale che le performance miglioreranno e si potrà davvero dare il 100% in ogni attività.

Nel caso del Poker, il riposo è importantissimo. Non dimentichiamo infatti che il Poker è un gioco di strategia che richiede un grande sforzo mentale. Riposare e dormire il giusto apporto di ore è fondamentale per essere sicuri di riuscire a mantenere alta l’attenzione, cogliendo e valutando ogni tipo di informazione recepita e percepita. Insomma, un riposo adeguato ridurrà notevolmente la probabilità di commettere errori, oltre a rafforzare la propria memoria, fondamentale per l’elaborazione di strategie e tattiche di gioco.

Allo stesso modo, mantenersi allenati e dedicare del tempo all’esercizio fisico è importante perché ormai è risaputo che la salute fisica ha grande influenza anche su quella mentale.

Fare sport infatti aumenta i livelli di dopamina e serotonina, che regolano l’umore e l’attenzione. Anche mezz’ora al giorno è sufficiente, purché sia costante nel tempo.

Mangiare sano, mantenersi idratati

In molti si chiederanno cosa c’entri il cibo con il Poker. Forse non tutti sanno infatti che vi sono alcuni alimenti che possono aiutare la concentrazione. Sono cibi ricchi di antiossidanti, Omega-3 e vitamine, come verdure a foglia verde, pesce, frutti di bosco e noci.

Parallelamente, sarebbe meglio evitare di consumare troppi dolci e alimenti ricchi di grassi saturi, poiché hanno un impatto negativo sull’attenzione e l’umore.

Anche l’idratazione gioca un ruolo importante tanto sul fisico quanto sulla mente: mantenersi idratati e bere acqua (almeno 1,5 – 2 lt al giorno) contribuisce a mantenersi ben svegli e concentrati, oltre a rendere possibile il corretto assorbimento dei nutrienti presenti nel cibo.

Organizzare sessioni di poker

Per allenare la concentrazione ci sono numerose tecniche, tra cui la più famosa è la Tecnica del Pomodoro, che prevede ogni 25 minuti di massima concentrazione una pausa di 5 minuti. Ogni 100 minuti di attività ci si concede una pausa più lunga di 15-30 minuti. Lo stesso concetto può essere applicato gradualmente anche al Poker: se ci si dedica a una sessione di MTT, sono previsti 55 minuti di gioco e 5 minuti di pausa; nelle sessioni di SNG o cash invece bisognerà provvedere da sé alla gestione del tempo, scegliendo di fare sessioni più brevi o pause più lunghe. Da considerare inoltre, che 5 ore è l’apporto di ore giornaliero migliore da dedicare al gioco, senza intaccare le performance.

Allenare la concentrazione restringendo il tuo focus

Inizialmente sarà difficile concentrarsi su tutti gli avversari del tavolo. Meglio quindi iniziare ponendo la propria attenzione sulle azioni di due giocatori soltanto. Una volta che sarà più chiaro il loro gioco e si avranno abbastanza informazioni, sarà possibile aumentare gradualmente il proprio focus osservando un altro avversario. È un processo lungo ma risulterà essere una strategia vincente nel lungo termine, sia in termini di gioco, che in termini di concentrazione.

La pratica rende perfetti

È allenandosi e facendo pratica, giorno dopo giorno, che si riuscirà a mantenere la concentrazione sempre per più tempo. I grandi campioni del Poker infatti, attraverso un percorso lungo anni, riescono addirittura a giocare per sessioni lunghe anche 10 ore. Ovviamente non sono arrivati a tale risultato senza impegno e fatica, ma è un traguardo raggiunto con la pratica e con una base solida di conoscenza delle regole del gioco.

Ad oggi gli esercizi di mindfulness sono ampiamente apprezzati, assieme anche a svariate pratiche di meditazione. Abbinare queste attività a uno stile di vita più sano e a un buon gioco di strategia come il Poker può essere la soluzione vincente per eccellere in ciò che si fa, contando sulle proprie forze e sulle preziose capacità di autocontrollo, concentrazione e di gestione dello stress. Quanto al Poker, mantenere una simile attitudine e sfruttarla a proprio vantaggio porterà dei grandi risultati che apriranno le porte a tornei internazionali e maggiori guadagni.