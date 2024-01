Barriera di Milano: controlli e arresti, ma anche attività di prevenzione contro lo spaccio

Sulla base delle iniziative pianificate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, proseguono a ritmo serrato le attività delle Forze dell’Ordine per i controlli ad alto impatto sulle piazze di spaccio delle periferie torinesi e in particolare di Barriera di Milano.

Nella giornata di ieri, nel corso di un intervento che ha visto impegnati 35 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il concorso del personale della Polizia Locale, sono stati controllati a Barriera di Milano 76 persone, di cui 27 stranieri, 31 mezzi e 4 esercizi commerciali ed è stato effettuato un arresto per evasione dai domiciliari e 3 contestazioni di carattere amministrativo e fiscale.

È stato anche arrestato nella notte, per spaccio di sostanze stupefacenti, un senegalese sorpreso con 50 dosi di ecstasy, pronte per essere vendute.

Nella stessa zona, per tutto il periodo delle festività natalizie, sono state promosse dalla Parrocchia Maria Regina della Pace, guidata da Don Andrea Bisacchi, con il coinvolgimento dei giovani della comunità parrocchiale e del Sermig, una serie di eventi, giochi di strada, raccolta doni, interventi di pulizia straordinaria.

Il Prefetto Donato Cafagna, che ha incontrato stamane i residenti, presso la Parrocchia e nello spazio mercatale di piazza Foroni, ha voluto con la sua presenza e partecipazione alle iniziative, confermare l’attenzione a 360 gradi sul quartiere e l’impegno a supportare tutte quelle attività rivolte a realizzare un concreto recupero della socialità e della legalità sul territorio.