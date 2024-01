Lavoro irregolare, scontrini-fantasma e prezzi non esposti: fioccano le multe a Bardonecchia

Scontrini non fatti, prezzi non esposti, ma anche alcuni lavoratori con sistemazioni irregolari. Sono questi alcuni dei casi più frequenti che le forze dell'ordine hanno rilevato in questi giorni a Bardonecchia.



Si tratta di controlli congiunti che hanno visto impegnati uomini della Polizia Locale e militari della Guardia di Finanza, avviati già nei mesi scorsi, ma che hanno assunto livelli ancora più intensi in questi giorni di massima affluenza di turisti in alta val di Susa. Si tratta - spiegano dal Comune - di controlli "mirati alla tutela dei consumatori e dei lavoratori nel mercato cittadino".