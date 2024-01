Vaccinazione anti-Covid: la Befana porta un "open day" all'hub del Lingotto

L'emergenza sembra alle spalle, ma mai abbassare la guardia. Soprattutto per le fasce di popolazione più fragili. Ecco perché - nel giorno della Befana, è stato organizzato un Open Day dedicato alla vaccinazione anti covid.



Sotto il coordinamento dall’ASL Città di Torino, appuntamento fissato per il 6 gennaio presso il Centro Vaccinale Lingotto di Via Nizza 262 (ingresso pedonale) / via Ermanno Fenoglietti 15 (fronte Eataly), dalle 8 alle 16 (ultimo accesso alle ore 15.30).