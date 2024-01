Potati i 182 platani di corso Montegrappa: “Tre verranno abbattuti a causa di un fungo”

Nel corso della settimana che sta volgendo al termine, i tecnici del settore Verde Pubblico della Città di Torino stanno realizzando la potatura degli alberi di corso Montegrappa, nel quartiere Parella: l'intervento ha riguardato 182 platani.

La potatura dei 182 platani

A precisare i confini dell'avvenuta potatura dei 182 platani è il coordinatore all'ambiente della Circoscrizione 4 Lorenzo Ciravegna: “L'intervento - sottolinea - è volto al contenimento e al diradamento delle chiome, oltre alla riduzione dell’altezza: si tratta di una procedura ordinaria di mantenimento, eseguita cercando di rispettare al massimo gli alberi. I lavori si sono concentrati sullo svuotamento e sul riequilibrio della chioma in modo da disincentivare la produzione di nuovo fogliame e di nuovi rami, spesso ancorati in modo precario e in grado di favorire la caduta di rami secchi”

Abbattuti 3 a causa di un fungo

Le novità non finiscono qui: 3 platani, infatti, verranno abbattuti: “Gli alberi in questione - conclude Ciravegna – sono attaccati da funghi e il loro stato di salute, purtroppo, non garantisce più livelli di sicurezza accettabili”.