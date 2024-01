Aggressione al carcere delle Vallette: un detenuto tenta di aggredire una dottoressa e ferisce un agente

Ancora un episodio di violenza e di aggressione, al carcere di Torino. A testimoniarlo è l'Osapp, il sindacato della Polizia penitenziaria, che racconta come nella giornata del 4 gennaio, intorno alle 12.30, un uomo straniero, detenuto al Padiglione C del carcere di Torino, nel momento in cui la dottoressa di turno lo stava visitando e gli somministrava una terapia che non era di suo gradimento, ha cominciato a inveire contro il medico, pretendendo una terapia diversa.



Ha anche tentato di aggredirla, tanto che si è reso necessario l’intervento dell’assistente di Polizia penitenziaria che era in servizio. Ma il detenuto lo ha colpito al volto con un violento schiaffo facendolo indietreggiare e sbattere contro il blindo dell’ambulatorio. Il detenuto non è nuovo ad atteggiamenti aggressivi in danno del personale medico e della polizia penitenziaria.