Borse di studio, il 2024 riparte con la protesta degli studenti davanti al Consiglio Regionale. "Chiediamo una data certa"

La presenza della Polizia, ma nessuna tensione

"Solo rassicurazioni, ma nessuna certezza"

"Siamo mobilitati da prima di Natale - spiega Francesco , uno dei ragazzi del presidio -. Duemila persone escluse dalle borse vuol dire che tanti dovrebbero tornare a casa. Alcuni addirittura in Iran. Abbiamo promesse, ma non una data precisa, mentre noi dobbiamo pagare affitti e spese. Il problema è trasversale tra Politecnico, Università o Accademia".

"Le università hanno altre priorità, non gli studenti"

"I nostri soldi non li abbiamo ancora visti - aggiungono -: ci servono ora, non ci interessano le rassicurazioni. Ci serve un tempo chiaro entro il quale le risorse siano a disposizione. Si destinano soldi alle aziende private e alla guerra e non agli studenti di questa città. È chiaro che le priorità degli atenei non sono più gli studenti".