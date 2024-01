Reggia di Venaria, 16 milioni di euro di fatturato economico. Benvenuto (Lega): "Gestione Eccellente del Consorzio Residenze Reali Sabaude"

Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, che gestisce il complesso monumentale “Reggia di Venaria, Giardini e Castello della Mandria” patrimonio Unesco alle porte di Torino, ha raggiunto nel 2023 una quota di fatturato complessivo che si attesta intorno ai 16 milioni di euro: si tratta di un riscontro particolarmente significativo non soltanto per il dato in continuo aumento sui risultati del 2022 e del 2021, ma soprattutto perché comporta la stabilizzazione di un margine operativo lordo positivo tale per essere costante nel tempo.

Il risultato consente di sostenere il bilancio annuale del Consorzio per le diverse attività, mostre, eventi, servizi, manutenzione ordinaria, personale, utenze, comunicazione e promozione ecc. senza l’utilizzo di mezzi straordinari (di cui pure il Consorzio si è assicurato la disponibilità). Il lavoro del Consiglio di Amministrazione prosegue sulla strada di rafforzare i proventi derivanti da attività proprie - vale a dire da incassi ricavati da biglietti, servizi al pubblico, affitto location, royalties, sponsorizzazioni, attività e servizi esterni - in modo da incrementare la capacità operativa autonoma del Consorzio e assicurare un robusto contributo alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico ad esso affidato. Accanto ai recenti dati che evidenziano un significativo aumento dei visitatori per la Reggia di Venaria (quasi 450.000 visitatori), si aggiungono dunque importanti traguardi anche sul piano economico finanziario in linea con la missione del Consiglio di Amministrazione.

Benvenuto: "Orgoglioso dei risultati"

“Non posso che essere orgoglioso dei risultati che certificano l’efficace gestione economica finanziaria del Consorzio da parte del Presidente Michele Briamonte, del Direttore Guido Curto e dell’intero Cda. Il bilancio, al di sopra delle aspettative, rappresenta un autentico successo, consentendo alla Regione Piemonte un significativo risparmio. I tantissimi visitatori del 2023 (quasi 450.000) sono la dimostrazione che la Reggia della Venaria è patrimonio fondamentale per il turismo del nostro Paese”. Lo dichiara in una nota il Questore della Camera dei Deputati Alessandro Benvenuto.