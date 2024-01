Sfregiata e vandalizzata ai Murazzi la lapide dedicata a Mario Soldati

Ancora un episodio da censurare, ancora una lapide sfregiata e vandalizzata. Stavolta è toccato ai Murazzi alla targa che ricorda il grande Mario Soldati.

La denuncia è arrivata da parte del Direttore del Centro Pannunzio, Pier Franco Quaglieni, che ha scritto una lettera alla Presidente del Consiglio Comunale di Torino Maria Grazia Grippo, per denunciare la situazione: "Siamo lieti di apprendere del pronto intervento per lo sfregio inqualificabile alla lapide dell’eroico maresciallo Berardi, ma non possiamo non segnalare che la targa dedicata a Mario Soldati è in condizioni anche peggiori e da più di due anni".

"Recentemente si sono aggiunti altri sfregi - ha aggiunto Quaglieni, facendosi portavoce dell'indignazione della famiglia Soldati - Chiediamo un intervento altrettanto immediato e anche due misure preventive: l’innalzamento della lapide e la sua verniciatura con prodotto atto a preservarla dai vandali". Per non dover fare i conti in futuro con nuovi casi di vandalizzazione.