Isteroscopia, che cos’è

L’isteroscopia è un esame di tipo endoscopico che, attraverso la visione diretta dell’utero dal suo interno, permette di diagnosticare numerose patologie e di effettuare quindi il trattamento più indicato per risolverle. Generalmente ci si sottopone a questo esame in una serie specifica di casi: quando c’è presenza di perdite ematiche irregolari (cicli mestruali abbondanti, perdite ematiche in menopausa) oppure in caso di poliabortività e pregressi fallimenti di trattamenti di fecondazione assistita. Attraverso l’isteroscopia si analizzano il canale cervicale e la cavità uterina, l’endometrio e gli ostii tubarici. Quel che ne viene fuori, a fine esame, è un quadro molto dettagliato dello stato di salute della donna. L’isteroscopia comincia con la disinfezione dei genitali esterni e interni e il posizionamento dello speculum ginecologico. L’ottica, di circa 3 mm di diametro, introdotta in utero attraverso l’ostio uterino esterno (ingresso al canale cervicale), percorre il canale cervicale fino a raggiungere la cavità uterina. L’esame dura qualche minuto e può provocare alcuni fastidi che vanno da lievi crampi addominali simili a quelli del ciclo mestruale a un fastidio scapolare provocato dall’irritazione del nervo frenico da parte della CO2.

Isteroscopia diagnostica Roma: perché rivolgersi alla clinica Raprui

Ricordiamo che sottoponendovi a un'isteroscopia diagnostica, i medici potrebbero diagnosticare alcune patologie specifiche che sono le seguenti: polipi (canale cervicale,cavità uterina), miomi sottomucosi (canale cervicale,cavità uterina), malformazioni uterine (utero setto completo,utero unicorne,setto uterino parziale), ispessimenti endometriali patologici e sinechie (aderenze). L'esame viene generalmente eseguito senza somministrazione di sedativi o ricorso ad anestesia. Ad ogni modo, durante l'esame sarà presente un anestesista che posizionerà a scopo precauzionale un ago-cannula per la somministrazione di un antibiotico e per una eventuale integrazione terapeutica (antidolorifico, atropina, fleboclisi).

Isteroscopia diagnostica Roma, come prenotare un appuntamento

