A Stupinigi il "chilometro reale" della campionesse dell'ora Vittoria Bussi

Il 13 ottobre del 2023, ad Aguascalientes, in Messico, Vittoria Bussi ha scritto una pagina di storia storia del ciclismo, diventando la prima donna ad aver pedalato più di 50 km in un'ora.

Il chilometro reale di Stupinigi

Ed allora il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, assieme all'assessore allo Sport Francesco Di Lorenzo e al presidente dell'Ente Parco, l'avvocato Luigi Chiappero, ha intitolato nei giorni scorsi un "chilometro Reale" a Stupinigi, posando due targhe per segnare il luogo in cui l'atleta si allena da anni, lungo la direttrice che porta a Candiolo, dove ha sfidato costantemente i propri limiti per raggiungere l'eccellenza.