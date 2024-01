Addio PalaAlpitour, ora si chiamerà Inalpi Arena: l'azienda cuneese dà il nuovo nome all'impianto olimpico

Il PalaAlpitour diventa INALPI ARENA.

L’azienda casearia cuneese ha infatti concluso un accordo quinquennale da 3 milioni di euro con Parcolimpico S.r.l. per diventare naming sponsor, ovvero per dare il nome alll’impianto sportivo indoor più grande d’Italia.

Fino alla fine del 2028 assocerà il proprio brand alla struttura pensata e progettata dall’archistar giapponese Arata Isozaki e che dal torneo olimpico di hockey del 2006 fino ai giorni nostri, grazie a una capienza che può arrivare oltre i 15.000 posti, è stata teatro di tutti i più importanti eventi sportivi e di spettacolo, tra cui l’Eurovision e le Nitto ATP Finals. A breve ospiterà l’atteso concerto di Laura Pausino e poi ancora le Final Eight di Basket, ma anche Claudio Baglioni, i Pinguini Tattici Nucleari e i 30 Seconds to Mars.

“Si tratta un importante investimento per promuovere il nostro marchio anche presso il pubblico estero - commenta Ambrogio Invernizzi, presidente dell’azienda di Moretta -. Al tempo stesso sosterremo un’importante struttura torinese che organizza eventi di grande richiamo sia culturali che sportivi”.

Il Pala Isozaki dal 2014 era conosciuto come il Pala Alpitour, scaduto il contratto, da quest’anno prende il nome di Inalpi Arena. L’azienda cuneese in passato ha già sostenuto altre realtà nel settore sportivo. “Da 13 anni siamo main sponsor della Coppa del mondo di Scherma, la Fencing Gran Prix – Trofeo Inalpi, unico trofeo mondiale che si gioca in Europa”.

Per i prossimi cinque anni l’augurio è quello di far crescere sia il brand che la struttura. “Cercheremo di raccontare la nostra realtà. Anche con il progetto INALPI ARENA vogliamo contribuire alla creazione di un sistema di promozione che coinvolga il Piemonte tutto perché la nostra filosofia è sempre quella che solo lavorando, investendo e progettando insieme si possa andare lontano - e conclude -. Ora l’augurio è che alle Atp Finals, vinca Sinner!”.