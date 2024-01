Grande successo a Grugliasco per lo spettacolo solidale di Cirko Vertigo: raccolti 6.000 euro per il progetto Letizia LEG 4 LIFE

Grande successo per lo spettacolo della Fondazione Cirko Vertigo: la performance, che si è svolta martedì 9 gennaio alle ore 20,30 presso il Teatro “Le Serre” di Grugliasco, ha tenuto il pubblico incollato alle poltrone fino all’ultimo minuto offrendo una serie di esibizioni di altissima qualità.

Gli organizzatori - la raccolta fondi è stata ideata dai Lions International - Distretto 108 IA1 - sono molto soddisfatti dell’importo raccolto, pari a 6.000 euro, a favore del Progetto Letizia LEG 4 LIFE dedicato ai bambini che, a causa della guerra in Ucraina, hanno perso un arto inferiore. Grazie alla partecipazione del pubblico, si aiuteranno molte persone a tornare ad una vita il più normale possibile. Con l’importo raccolto, infatti, si potranno donare 6 arti inferiori a persone che hanno subìto un’amputazione a causa della guerra in corso.

I migliori artisti della Fondazione Cirko Vertigo, già artisti di compagnie emergenti di teatro, danza e circo contemporaneo del territorio e internazionali, si sono esibiti in numerose discipline portate in scena con numeri inediti: cerchio e tessuti aerei, roue cyr, mano a mano, corda molle, bandiere, scala di equilibrio e tante altre. Le performance, incentrate sulla tematica della differenza e della valorizzazione, hanno visto sul palco anche un artista ucraino.

IL PROGETTO LETIZIA – LEG 4 LIFE

ISINNOVA, Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, risponde ad una nuova richiesta d’aiuto a fine settembre 2022. Una Onlus composta per lo più da medici, sta operando in Ucraina per supportare dei centri ortopedici che si trovano in forte difficoltà per mancanza di protesi in grado di verticalizzare gli amputati. Sono quasi 3mila a quella data i civili ucraini rimasti senza arto inferiore nel centro del Paese.

Dopo un mese e mezzo di lavoro che ha coinvolto diversi ingegneri, e col contributo di un centro ortopedico composto da diversi specialisti guidati da Davide Piovani ed una ragazza (Letizia Bonomi) di 34 anni sprovvista di un arto, sono stati realizzati vari prototipi fino a giungere a quello che soddisfa i requisiti minimi a costi molto più contenuti della media, che va dai 5mila euro (quelle basilari a ginocchio rigido) a 80mila euro (quelle con ginocchio bionico) per gamba. Il prototipo di ISINNOVA, con una cifra di 830 € + iva è in grado di fornire sia la gamba che il liner in silicone e sta cercando di raccogliere denaro per poter donare il maggior numero di arti possibili.