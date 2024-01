Caos in Tangenziale Sud per un doppio incidente nei pressi di corso Allamano: un ferito e 4 veicoli coinvolti

Traffico in tilt, con forti rallentamenti e blocchi in entrambi i sensi di marcia, oggi, sulla tangenziale Sud di Torino. L'arteria è stata teatro di due diversi incidenti avvenuti nel pomeriggio.

Entrambi si sono verificati in direzione Milano. Il primo è avvenuto all'altezza di corso Allamano e ha coinvolto due autocarri. Ferito uno dei due conducenti, subito trasportato in codice verde all'ospedale di Rivoli. Il secondo è successo pochi chilometri più indietro, tra l'autoporto Sito e lo stesso corso Allamano. In questo caso sono stati due i veicoli coinvolti, con nessun ferito.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni. A causa del secondo incidente è stata chiusa momentaneamente la corsia di sorpasso per permettere il recupero dei veicoli.