Obesità grave, "Cosa ne è dei pazienti dopo l’intervento di riduzione gastrica?". La proposta di Gallo (Pd)

E’ questo quanto si propone di ottenere il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale del Piemonte Raffaele Gallo con la proposta di legge "Istituzione del Servizio plurispecialistico di presa in carico del paziente bariatrico".

"L'obiettivo della mia proposta – aggiunge – è quello di sollevare attenzione sul tema e disporre la presa in carico a lungo termine del paziente bariatrico, in considerazione della crescente incidenza dei casi e della necessità di prevenire il rischio di recidiva dell’obesità e delle patologie ad essa correlate".

"La chirurgia bariatrica si conferma la terapia più efficace per la cura dell’obesità grave. Tuttavia, solo 1 paziente su 1.000 riesce ad accedere all’intervento negli attuali 133 centri specializzati presenti sul territorio italiano. (Fonte Sicob - Società italiana di chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche ). Quello dei pazienti bariatrici è un tema sottovalutato che merita dignità e attenzione. Nonostante nell’ultimo decennio si siano toccati i trentamila interventi annui, l’effettivo bisogno è stimato intorno ai 3 milioni. Con gravi ripercussioni sui pazienti – dichiara il primo firmatario della proposta di legge Raffaele Gallo.

"Una consistente fetta di pazienti vive nel limbo la loro malattia e, se dapprima riesce ad accedere all’intervento chirurgico in regime di sanità pubblica, molto spesso è obbligata a rivolgersi al privato per essere monitoratai con puntualità e costanza senza dover attendere un anno tra la prima visita post operatoria e la seconda. – osserva Gallo – . E’ in questa lunga parentesi di tempo, alla quale si associano questioni di tipo economico, che il paziente corre il rischio di vanificare il risultato ottenuto chirurgicamente con il peggioramento della sua condizione clinica e relazionale".