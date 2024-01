Dopo i bus, al Villaretto torna un banco di frutta e verdura

Segnali di speranza e rilancio per il Villaretto. Siamo nell'estrema periferia di Torino nord, oltre la Tangenziale e a due passi da Borgaro. Un quartiere "dormitorio", dove non sono presenti ambulatori, servizi sanitari, aree cani.

Banco di frutta e verdura

Dopo mesi, se non anni, di stop al Villaretto è tornato un banco di frutta e verdura: ad annunciare la novità Roberta Braiato, consigliera di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6. A volere il mercato in questo angolo del capoluogo era stata la Giunta Appendino. Nonostante le buone intenzioni, il progetto si era rivelato all'epoca essere un fallimento: dei sei stalli predisposti, raramente ne voleva occupato uno.

Dagli scorsi giorni la novità: è tornato un banco di frutta e verdura. "Forse per qualcuno - spiega Braiato - sarà poca cosa, ma per i residenti di un quartiere che non ha alcun negozio nemmeno un bar poter scendere e fare spesa è veramente importante".

I bus

L'ambulante dell'ortofrutta sarà presente il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 18. Dal 1° dicembre scorso poi, su impulso dell'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, è in servizio la linea 23 che per un anno collegherà Villaretto e Falchera al comune di Mappano dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20.