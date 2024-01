Borgo Filadelfia, morta la donna accoltellata ieri dal marito al culmine di una lite in via Galluppi

E' morta questa sera, poco dopo le 22, all'ospedale Molinette, la donna accoltellata ieri pomeriggio dal marito all'interno del loro appartamento in una casa popolare di via Galluppi.

Elisa Scavone, 65 anni, è deceduta in seguito alle ferite riportate. A scatenare la furia omicida del marito sarebbe stata una violenta lite, una delle poche affrontate dalla coppia che - stando al racconto dei vicini - era sempre stata tranquilla e pacifica. Non ieri, quando Lorenzo Sofia, 70 anni, ex gommista molto conosciuto nel quartiere di Borgo Filadelfia, ha colpito la moglie con oltre 20 coltellate al petto, all'addome e alla schiena.