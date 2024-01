Investigazioni aziendali: cosa sono e perché sono importanti?

Tutte le migliori agenzie investigative sono in grado di offrire un ventaglio di servizi particolarmente ampio che spazia dalle investigazioni private a quelle aziendali, dalle indagini difensive richieste dagli avvocati difensori fino ad arrivare alla bonifica microspie e all’organizzazione di corsi per investigatore privato.

Di seguito alcuni approfondimenti sulle investigazioni aziendali, un servizio che può risultare particolarmente utile a chi gestisce un’azienda, a prescindere dalle sue dimensioni.

Per quanto alcune indagini possano essere talvolta svolte da personale interno, vi sono diverse situazioni particolarmente complesse e delicate in cui risulta necessario rivolgersi a specialisti, come per esempio l’agenzia investigativa Vox, un’affermata realtà del settore che da molti anni offre i suoi servizi a privati, aziende e studi legali.

Cosa sono le investigazioni aziendali?

Con l’espressione generica investigazioni aziendali si fa riferimento a tutta una serie di attività specifiche per le aziende; queste indagini sono di vario tipo, ma il loro obiettivo finale è essenzialmente uno: quello di garantire la sicurezza e la solidità dell’azienda.

Esempi di investigazioni aziendali sono le indagini commerciali, quelle pre-assunzione, quelle per il recupero crediti, per il licenziamento per assenteismo o per furto, per la concorrenza sleale, quelle antifrode ecc.

Perché le investigazioni aziendali sono importanti?

I titolari di un’azienda si trovano a dover gestire capitali e persone e devono essere perfettamente certi che le loro partnership, i propri fornitori e clienti nonché i dipendenti e collaboratori siano del tutto affidabili. È poi anche importante verificare che i propri concorrenti non mettano in atto strategie configurabili come “concorrenza sleale”; infatti, se è vero che la concorrenza è del tutto legittima in un regime di libero mercato come il nostro, è altrettanto vero che il nostro Codice Civile configura la concorrenza sleale come un appropriamento illegittimo di spazi di mercato o di clientela.

Visto quanto sopra, un imprenditore può valutare opportuno in determinate occasioni il ricorso a un’agenzia specializzata che verifichi che le attività di chi interagisce con la sua azienda non risultino dannose per la sua attività o per la sua reputazione commerciale. Ciò infatti potrebbe arrecare gravi danni economici.

Quali sono le principali attività di investigazione aziendale?

Le investigazioni aziendali contemplano una vasta gamma di attività; fra queste si ricordano per esempio le informazioni commerciali, un passaggio importantissimo quando si ha intenzione di avviare una collaborazione con un cliente, con un fornitore o con un’altra azienda di un altro settore per un’iniziativa comune. È infatti fondamentale che il soggetto con cui si intende collaborare sia affidabile sotto ogni punto di vista.

In ambito aziendale sono anche le indagini pre-assunzione; infatti prima di assumere un nuovo dipendente è opportuno conoscerlo in modo approfondito, verificando con cura le sue competenze e il suo livello di preparazione nonché se le informazioni presenti sul curriculum sono corrette.

Altro ramo di investigazione è quello delle indagini antifrode, svolte a smascherare le illecite attività di truffatori, persone che magari propongono investimenti finanziari “sicuri e redditizi” che poi si rivelano essere vere e proprie truffe. Alcuni truffatori sono facilmente smascherabili, ma in altri casi si tratta di soggetti particolarmente esperti le cui illecite attività possono essere scoperte soltanto da personale specializzato.

Altre indagini molto delicate possono essere quelle svolte per scoprire se un proprio dipendente si rende colpevole di furto di beni aziendali o se si assenta in modo ingiustificato dal lavoro.

Un’attività investigativa molto importante e richiesta è poi quella delle indagini volte al recupero crediti; si tratta di investigazioni che permettono di valutare l’entità del patrimonio reale del debitore insolvente individuando quelle parti di esso sulle quali è possibile rivalersi.

Queste sono solo alcune delle investigazioni aziendali possibili e, come si vede, possono risultare fondamentali per evitare di esporre la propria azienda a rischi che potrebbero compromettere la sua integrità finanziaria o comunque causare perdite di denaro anche ingenti.