A gennaio stop al traffico nel tunnel del Frejus per 56 ore: seconda canna operativa nella primavera 2024

Tunnel del Frejus chiuso totalmente al traffico per tre giorni e mezzo a gennaio. Dalle 22 di venerdì 26 gennaio alle 6 di lunedì 29 gennaio è previsto lo stop al passaggio dei mezzi all'interno del traforo che collega Italia e Francia. La motivazione?

Chiuso al traffico per 56 ore

"Sitaf informa che, in preparazione della messa in servizio della seconda canna, - come si legge nella nota diffusa - il Frejus sarà chiuso al traffico per 56 ore". Durante questo periodo verranno effettuate le prove degli impianti e dei sistemi che permetteranno di gestire la nuova configurazione del traforo, finalizzata alla separazione dei flussi di traffico.

I lavori