Inclusione sociale, Nichelino adesso si affida a un esperto: arriva la manager per le buone pratiche

Consulente per il disegno, lo sviluppo e l’attuazione di processi di co-progettazione su diverse tematiche, Nasso ha svolto il ruolo di Project Manager, occupandosi del coordinamento del processo, dell’ideazione, sviluppo operativo e attuazione di processi partecipativi, di reporting e comunicazione. Svolge attività di consulenza per la Pubblica Amministrazione e il Terzo Settore.

L'occasione del rinnovo dell'intesa tra Comune di Nichelino e Fondazione Operti per aiutare famiglie e imprese in difficoltà, è stata anche quella di dare l'annuncio della manager per l'inclusione sociale di cui ha deciso di dotarsi la città: si tratta dell'architetto Angela Nasso , che ha vinto il bando emesso dal Comune, grazie alla sua vasta esperienza maturata a Torino (e non solo).

Il primo cittadino poi ha ricordato come Nichelino abbia già approvato un progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche, " un risultato portato a casa dopo anni di attesa e tanta fatica. Rispetto ad altre città il quadro è meno drammatico a Nichelino, anche nel confronto con Comuni più grandi, ma resta ancora molto lavoro da fare, partendo però da una buona base di partenza ".

L'assessore al Welfare Paola Rasetto ha fatto notare come l'architetto Nasso abbia "vasta esperienza di coprogettazione di reti della cittadinanza, che è fondamentale per far fare un salto di qualità nell'amministrazione partecipata e condivisa. Passando attraverso bandi che permettano di avere le risorse per fare investimenti importanti che garantiscano una ricaduta sul territorio. Ecco perché serve persona dedicata, che lavorerà in sinergia con la dottoressa Susanna Savoldi, che ha preso servizio da qualche giorno".

Per l'assessore al PEBA Alessandro Azzolina "è un passo avanti avanguardistico, ma soprattutto è importante per fare squadra e favorire l'inclusione attraverso un manager che sappia lavorare per favorire la promozione della persona con tutti i soggetti che la circondano, in un contesto di reale integrazione".

Azzolina: "Non lasciare indietro nessuno"

"Nichelino è da sempre attenta alle tematiche sociali e all’inclusione, step successivo rispetto all’integrazione che ci permette di offrire opportunità e creare percorsi all’avanguardia. Ci siamo posti in prima linea per non lasciare indietro nessuno e creare percorsi e infrastrutture che sappiano abbracciare il cittadino e renderlo parte attiva della società - ha poi concluso Azzolina - Riteniamo sia fondamentale sostenere ogni azione utile alla promozione dei diritti delle persone più fragili e alla loro piena partecipazione alla vita attiva della comunità su un piano di maggior equità di rapporti tra le Istituzioni e le Associazioni e tutti i cittadini segnati da qualsiasi forma di vulnerabilità”.