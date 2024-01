Macchine parcheggiate sulla corsia bus e senza ticket: in via Vanchiglia 3 multe al giorno per malasosta

Macchine parcheggiate sulla corsia riservata ai bus, negli spazi gialli riservati ai residenti, senza il tagliando esposto sul cruscotto oppure lasciate sulle strisce blu oltre il tempo consentito. Nel biennio 2022/2023 in via Vanchiglia sono state accertate complessivamente 2.275 violazioni al Codice della Strada: di queste quasi il 98% ( 2.229) sono state fatte per sosta irregolare.

3 multe al giorno

Tradotto, sono state fatte 3 multe al giorno per veicolo parcheggiato male. E anche in via Napione, gli automobilisti si dimostrano indisciplinati: nei 24 mesi passati sono state riscontrate 1.078 violazioni al codice della strada, di cui 1.059 per soste irregolari. Numeri esposti dall’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, in risposta ad un’interpellanza presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Gli interventi

E nella zona verranno aperti dei cantieri, in particolare di messa in sicurezza degli incroci tra via Napione/via Cesare Balbo e tra via Vanchiglia/via degli Artisti. A questi si sommano quelli di sistemazione dell’asfalto in via Bava e via Vanchiglia. “Questi interventi di manutenzione straordinaria – ha spiegato Foglietta - e alcuni abbattimenti di barriere architettoniche in zona sono già stati inseriti negli elenchi degli interventi da realizzarsi ed in attesa di finanziamento”

Per quanto riguarda il sedime stradale di via Napione, i lavori devono essere fatti da Gtt perché risulta maggiormente danneggiata la zona attorno ai binari.