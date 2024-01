A un anno dall'arresto di Messina Denaro, Meloni sceglie Carmagnola per la prima "Giornata di lotta alle mafie"

È trascorso un anno dall'arresto di Matteo Messina Denaro, il 16 gennaio 2023. La cattura del boss di cosa nostra ha segnato un importante punto nella lotta alla criminalità organizzata. Una battaglia che vede in prima linea le forze dell'ordine, sempre più impegnate nel contrasto delle cosche mafiose. In segno di gratitudine nei confronti del costante impegno delle forze dell'ordine in questa lotta per la legalità, la regione Piemonte ha istituito la "Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie". È la prima regione italiana a promuovere questa iniziativa, finanziando inoltre un capitolo di bilancio ad hoc per sostenere le iniziative dei comuni piemontesi con 43.500 euro.

La legge regionale, che segna l'entrata in vigore di questa giornata commemorativa, è stata promossa dall'assessore regionale con delega al contrasto delle mafie Maurizio Marrone: "Quella dello Stato contro la mafia è una vera e propria guerra, un conflitto che ha avuto vittime e caduti – ha dichiarato l'assessore di Fratelli d'Italia – Ma come ogni guerra ha anche degli eroi, coloro che non cedono alle intimidazioni delle cosche mafiose e che tutti i giorni rischiano la vita in difesa dei più deboli".

Arriva anche il sostegno del governo Meloni, che sceglie Carmagnola come città simbolo per dare il via a questa giornata: "Questa legge regionale realizza la volontà del presidente Meloni, che all'indomani dall'arresto di Matteo Messina Denaro, auspicava una giornata dedicata alle forze dell'ordine impegnate in questa lotta – ha dichiarato l'Onorevole Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno – Questa data ha segnato un importante vittoria da parte dello stato, riaccendendo tra gli italiani la speranza nella legalità". L'evento inaugurale di questa iniziativa regionale è stato organizzato presso l'Istituto Baldessano Roccati di Carmagnola, a cui hanno partecipato numerosi classi di studenti. "Questa festa è importante perché fa emergere una sinergia di forze e iniziative che coordinano il bene della società – ha commentato la dottoressa Maria Enrica Cavallari, Dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Baldessano Roccati – Per noi insegnanti è doverso trasmettere ai giovani i valori come la legalità e la cultura, perché la libertà che ci fornisce la cultura nessun'altra cosa la potrà mai dare". L'evento ha visto l'adesione di tutti i corpi delle forze dell'ordine sostenendo l'iniziativa: "Questa legge regionale pone al centro dell'attenzione ciò a cui la società si deve rifare utilizzando il termine "gratitudine", ovvero una forte collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine – ha spiegato il dottor Michele Lastella, VicePrefetto di Torino – Finalmente una legge non solo di principio, ma che è in grado di sostiene le iniziative promosse in Piemonte per il contrasto delle mafie con dei fondi regionali".