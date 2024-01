Il Ministero intima al Comune di Almese di rimuovere la scritta "Tav=Mafie" sul Musinè. I Radicali: "Una nostra vittoria"

Il Ministero intima al Comune di Almese di rimuovere la scritta "Tav=Mafie" che campeggia sul Musinè. E i Radicali esultano: "E' una nostra vittoria".

Tutto è cominciato quando, dopo anni nei quali la scritta "TAV=MAFIE" è rimasta sulle pendici del Monte, ben visibile da chiunque percorresse la Valle di Susa, il 24 agosto 2023 il Presidente di Radicali Italiani Igor Boni ha effettuato un sopralluogo sulla pietraia che ospita la scritta. Nei giorni successivi ha poi presentato via pec una istanza secondo lo statuto, al Sindaco del Comune di Almese, proprietario del terreno che ospita l'installazione, chiedendo che venisse rimossa.

La sindaca Ombretta Bertolo ha risposto che secondo gli uffici comunali la scritta non violava il Codice della strada e che in ogni caso il Comune non aveva personale qualificato per la rimozione.

Boni ha allora presentato un esposto alla Polizia metropolitana, ai vigili di Almese, al Ministero dei Trasporti e alla Sitaf denunciando l'illegale presenza della scritta. In risposta, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto che "il manufatto contiene un messaggio di natura propagandistica ed è pertanto regolamentato dall'articolo 47; viola, dunque, le disposizioni dell'art. 23 del Codice della strada".

In conclusione "si intima al Comune di Almese di attivarsi in conformità alle prescrizioni dell'art. 23 del Codice della Strada adottando, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, le misure necessarie all'occorrenza per la rimozione dell'installazione".

"Per anni - ha commentato Igor Boni, Presidente Radicali Italiani - le Istituzioni e la politica hanno fatto finta di nulla di fronte a una palese illegalità. Si può essere contro o a favore della TAV, non è questo il problema; noi, lo ribadisco, siamo a favore e lo rivendichiamo da un quindicennio. Il problema è che quella scritta, posta su suolo pubblico e conosciuta e visibile da tutti, è fuorilegge, è infamante e contiene accuse infondate e gravissime. Non è ammissibile che un Comune consenta che ciò avvenga sul suo territorio. Lo abbiamo chiesto con una istanza popolare alla quale bastava dare seguito senza dover giungere a questo epilogo. Dato che, per quanto ci riguarda il confronto tra le idee non può essere inquinato da palesi violazioni e da accuse infondate e false scritte come una gigantografia su una montagna oggi aspettiamo con ansia che il Comune provveda alla eliminazione della famigerata scritta, come indicato dal Ministero".