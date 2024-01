Con "Beinasco in Cantiere" opportunità di lavoro anche per gli over 45

Nei prossimi giorni verranno aperti i termini per presentare le candidature: verranno indicate tutte le scadenze sul sito internet ufficiale del Comune, oltre ai requisiti che devono avere le persone interessate al progetto.

Con il contributo di 6mila 898 euro da parte della Regione e uno stanziamento del Comune di 18mila 200 euro, l'amministrazione ha istituito il progetto “Beinasco in Cantiere”, che prevede l’impiego di 4 cantieristi , per 130 giornate lavorative, con un impegno orario settimanale di 20 ore ciascuno, per cinque giorni alla settimana.

Il Comune di Beinasco rinnova l'impegno anche per il 2024 nei confronti dei lavoratori disoccupati over 45 , che hanno maggiori difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro.

“L’inserimento o la ricollocazione nel mondo produttivo risulta più gravoso per donne e uomini disoccupati che si trovano in condizione di particolare disagio sociale, oltre che in età anagrafica superiore a 45 anni – spiega il sindaco Daniel Cannati - i cantieristi verranno collocati in affiancamento e a supporto del personale della Beinasco Servizi, società comunale che garantisce con regolarità tutte le attività di manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico di Beinasco".

"Abbiamo ritenuto di continuare con un progetto che riteniamo utile sia per aiutare chi è in difficoltà e per portare avanti lavori di piccola manutenzione sul nostro territorio”, ha concluso il primo cittadino.