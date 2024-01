Onoranze funebri Roma per organizzare un funerale

Quando si perde una persona cara ci si sente travolti dal dolore e da un senso di smarrimento che toglie anche lucidità. Non si vorrebbe pensare a niente e invece l’organizzazione di un funerale, semplice o più elaborato che sia, costringe le persone colpite da un lutto ad attivarsi per fare fronte a una serie di questioni burocratiche importanti che debbono necessariamente essere affrontate. Per cercare di alleviare queste incombenze, in un momento molto difficile da affrontare, ci si può affidare a un’agenzia di onoranze funebri che, grazie al suo team di professionisti, potrà pensare a tutte le questioni relative all’organizzazione di una cerimonia funebre. Nella Capitale c’è Exequia, agenzia di onoranze funebri Roma, che potrà aiutare tutti coloro che sono stati colpiti dalla perdita di una persona cara nell’organizzazione di un funerale.

Onoranze funebri Roma, tutta la professionalità di Exequia

Grazie a un team di esperti collaboratori, Exequia è in grado di mettere tutta la sua professionalità al servizio dei clienti. Chi si rivolge alla nostra agenzia di onorande funebri a Roma, dunque, avrà modo di illustrare ogni suo desiderio; noi di Exequia faremo tutto il possibile per renderlo realizzabile. Organizziamo qualsiasi tipo di funerale, dal più semplice al più elaborato, per andare incontro a ogni esigenza. E in quest’ottica diamo anche la possibilità di pagamenti a rate per non pesare troppo sulle tasche di tutti coloro che si affidano a noi in un momento così delicato. Tra i nostri servizi funebri, garantiamo quello di preparazione della salma e allestimento della camera ardente; e ancora, pubblicazione di necrologi, cremazione certificata e un esclusivo servizio di diamantificazione delle ceneri, reso possibile grazie alla collaborazione con il gruppo svizzero Algordanza, leader in questo settore. Tra i servizi funebri offerti da Exequia, onoranze funebri Roma, anche l’assistenza legale, per ogni tipo di informazione e aiuto in materia di risarcimento del danno e della sofferenza causato da terzi a voi ed alla vostra famiglia per il vostro familiare che è venuto a mancare. Inoltre Exequia ha attivato anche un servizio di sostegno psicologico per tutti i propri clienti che hanno dovuto affrontare la perdita di una persona cara e che potranno dunque contare sul supporto di un professionista per l’elaborazione del lutto che richiede tempi abbastanza lunghi e un percorso doloroso da affrontare.