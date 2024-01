Camminatori da Salerno per partecipare al Fitwalking del Cuore che quest’anno punta ai “12mila” [L'INTERVISTA]

Manca una settimana alla 21^ edizione del Fitwalking del Cuore in programma a Saluzzo per domenica 21 gennaio. Appuntamento alle ore 10 in piazza Cavour per la camminata solidale diventata ormai a tutti gli effetti un evento di territorio.

Anche quest’anno l’iniziativa si snoderà su tre percorsi. Quello cittadino con un anello di sei chilometri e mezzo tra la parte bassa e la collina all’interno del comune di Saluzzo, il percorso medio di dieci chilometri che si spinge fino a Manta sempre attraverso la collina saluzzese e infine il percorso lungo che si allungherà fino a Verzuolo di tredici chilometri.



Per tutti i tragitti il termine sarà sempre piazza Cavour dove sarà consegnato il pacco gara.

Un’iniziativa solidale nata oltre vent’anni fa, con una prima edizione che aveva visto duecento iscritti. Una manifestazione sportiva benefica che negli anni è sempre più cresciuta portando a Saluzzo camminatori provenienti da tutta Italia.

Per questa edizione si punta ad eguagliare il record del 2020 quando si toccò la quota dei 12 mila iscritti. Già acquistati pettorali da partecipanti che da Salerno giungeranno a Saluzzo appositamente per il Fitwalking del cuore.



Mentre alcune realtà associative prenderanno comunque parte all’iniziativa con una camminata virtuale addirittura dalla Calabria.

Con Maurizio Damilano, medaglia d’oro di marcia alle Olimpiadi del 1980, ripercorriamo la storia di un evento il cui successo è ormai noto al di fuori dei confini saluzzesi.