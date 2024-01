Da consigliera ad assessora a Chivasso: assegnate le deleghe a Cristina Varetto

Da consigliera comunale ad assessora della Giunta Castello. Cristina Varetto, 58 anni, iscritta al Partito democratico, è la nuova componente dell’esecutivo nominata dal sindaco Claudio Castello che le ha assegnato le deleghe alle Politiche per l’Integrazione, Famiglia, Politiche per l’Accoglienza, Pari Opportunità, Politiche Sociali, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro e dell’Occupazione. Varetto prende il posto di Tiziana Siragusa che ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta la scorsa settimana.

“Alla neo assessora auguro un proficuo lavoro – è il commento del sindaco Claudio Castello – nello spirito di collaborazione che contraddistingue da sempre questa amministrazione comunale. L’impegno e la sensibilità di Cristina Varetto nel sociale sono garanzia di concreta attenzione verso chi ha più bisogno ed è più in difficoltà in questo preciso momento storico”.

“Sono grata per l’opportunità che mi è stata offerta – ha detto la neo assessora Cristina Varetto – e spero di poter fare del mio meglio lavorando in team con tutta l’amministrazione comunale in modo da affrontare in maniera efficace le competenze dell’Assessorato al Welfare”.

Intanto l’assessora Chiara Casalino, dopo aver comunicato al sindaco Claudio Castello la sua disponibilità a potersi occupare delle materie precedentemente avocate ad interim dal primo cittadino, ha riavuto assegnate le deleghe al bilancio, tributi e piani finanziari, programmazione e controllo di gestione.