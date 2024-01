Lo spaccio di Barriera finisce in Parlamento, M5S: "Governo promesso miracoli, ma degrado aumenta"

D egrado e spaccio in Barriera di Milano arrivano in Parlamento. I deputati del M5S Chiara Appendino e Antonino Iaria hanno depositato un'interrogazione ai Ministri degli Interni Matteo Piantedosi e della Difesa Guido Crosetto . Durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica del 30 novembre scorso, Piantedosi ha annunciato il dispiegamento di 246 nuovi agenti a partire dai primi mesi del 2024 a Torino.

"Governo ha promesso miracoli, ma degrado aumenta"

"Vogliamo sapere - chiariscono i due pentastellati - quali provvedimenti siano stati individuati per far fronte alle specifiche criticità di Barriera di Milano. Il Governo ha promesso miracoli, ma il degrado aumenta". Da tempo le associazioni dei commercianti denunciano criminalità e spaccio in questo angolo di Torino nord: negli scorsi mesi i mercatari di piazza Foroni hanno dato il via ad un sit-in di protesta per accendere un faro su questi problemi.

"Chi lavora in periferia non è di serie B"